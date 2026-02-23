ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من المواجهة بين إيران وأمريكا

ألقت المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الاثنين.

ووسط قلق مستمر بشأن التأثير المحتمل لهجوم عسكري على صادرات النفط الخام الإيرانية، فضلا عن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بالخليج العربي، ارتفعت أسعار كل من خام برنت القياسي للنفط العالمي وخام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنحو 25ر0%.

جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو المقبل عند 44ر71 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 20ر% مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 30ر71 دولارا. وتراوحت أسعار التداول خلال اليوم بين 33ر70 و55ر71 دولارا للبرميل. أما متوسط ​​التداول خلال 52 أسبوعا، فقد تراوح بين 4ر58 و4ر79 دولارا للبرميل.

مع مكاسب اليوم، يكون خام برنت قد ارتفع بأكثر من 5% خلال أسبوع و7ر9% خلال شهر. وتتجاوز مكاسبه منذ بداية العام 17%.

مع ذلك، يقل سعر خام برنت حاليا بأكثر من 5ر3% عن مستوياته قبل عام، وبأكثر من 14% عن مستوياته قبل ثلاث سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 42ر0% عن سعر الإغلاق السابق البالغ 48ر66 دولارا، لتصل إلى 64ر66 دولارا. وتراوحت الأسعار خلال جلسة التداول اليوم بين 73ر66 و46ر65 دولارا كحد أدنى. وتراوحت الأسعار خلال الأسابيع الـ 52 الماضية بين 98ر54 و40ر78 دولارا للبرميل.

ومع مكاسب أسبوعية بلغت 7ر4%، تجاوزت المكاسب خلال شهر 9%. وتقترب المكاسب منذ بداية العام من 16%.

وتقل أسعار خام غرب تكساس الوسيط حاليا عن مستوياتها قبل عام بأكثر من 3ر5% وتقل عن مستوياتها قبل ثلاث سنوات بنحو 13%.