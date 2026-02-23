أكدت الفنانة السورية مرام علي أن لديها عددًا كبيرًا من الأصدقاء داخل الوسط الفني المصري، مشيرة إلى أنها كوّنت علاقات قوية منذ مشاركتها في أول عمل درامي لها في مصر. وأوضحت أن تجربتها كانت إيجابية، وأن الفنانين المصريين أبدوا قدرًا كبيرًا من الود والدعم، مؤكدة أنها لم تواجه أي مشكلات في بداياتها.

وأضافت مرام علي، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»، أنها بطبيعتها لا تميل إلى افتعال الأزمات أو الدخول في خلافات داخل الوسط الفني، قائلة: «أنا مش بعمل مشاكل، لكن قادرة على مواجهة أي أزمة أتعرض لها بقوة وثبات، دون تراجع أو تردد».

وأشارت إلى أنها قد تتعرض أحيانًا لمواقف مباشرة أو غير مباشرة، لكنها تحرص دائمًا على تجنب الصدامات والتركيز على عملها الفني، موضحة أنها تتمتع بقوة داخلية وتوازن في التعامل مع مختلف المواقف، وأنها شخصية متسامحة وتحب الجميع، لكنها تصبح أكثر حزمًا في الأوقات الصعبة، وتكون قادرة على المواجهة واتخاذ القرار المناسب.