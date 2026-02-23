محامي زينة يكشف تطورات قضية التعدي على نجليها في الشيخ زايد

أصدر مكتب المحامي عاصم قنديل، وكيل الفنانة زينة، بيانًا كشف خلاله عن آخر تطورات القضية التي تقدمت بها موكلته أمام جهات التحقيق، وتوضيح العديد من المعلومات المغلوطة التي تم نشرها خلال الأيام الماضية حول القضية، والتي تخص واقعة التعدي على نجليها بواسطة كلب داخل كمبوند شهير في منطقة الشيخ زايد.

وأوضح البيان، أن نيابة الشيخ زايد الجزئية قررت إحالة المتهمين في واقعة التعدي والإصابة المرتبطة بالشكوى المقدمة من الفنانة زينة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أكتوبر، على خلفية اتهامات بترويعها والتسبب في إصابات لها، بجانب إصابة نجلها من كلب مملوك لأحد المتهمين، وهي الإصابات التي استلزمت العلاج.

وأشار بيان محامي الفنانة زينة، إلى أن أولى جلسات نظر القضية عُقدت بالفعل، وتم تأجيلها إلى جلسة السبت الموافق 21 فبراير 2026، لاستكمال نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وأكد مكتب الدفاع، احتفاظ الشاكية بكامل حقوقها القانونية، مشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص يقوم بنشر أو تداول عبارات أو مزاعم تخالف ما انتهت إليه التحقيقات الرسمية أو ما تضمنه قرار الإحالة الصادر في القضية.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة في القضاء وانتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.