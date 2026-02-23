علق المخرج أحمد خالد أمين، مخرج مسلسل «درش»، على المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي فوجئ فيه البطل «درش» - الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان – بالصليب مرسوم على يده خلال إمامته للمصلين داخل المسجد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين: «كان مهم نشكك الناس في الومضة اللي هتيجي للبطل إنه على إيده صليب ويفتكر نفسه مسيحي، وكان لازم يحصل داخل الجامع عشان نعمل حالة من الجدل أكبر»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن المشهد في بعده الديني يقدم رسالة إلى الشباب ما بين 14 إلى 30 عامًا، بأن النجومية لا تقتصر على ما وصفه بـ«الشقاوة وفتح الصدر»، وفقًا لقوله.

وأضاف: «المشهد رسالة للشباب ما بين 14 إلى 30 سنة أن النجومية ليست مقتصرة على الشقاوة والشبحنة وفتح الصدر، وإن عندهم نجم بحجم مصطفى شعبان حافظ للقرآن الكريم وقارئ جيد له».

وفي سياق متصل، علق على الجمل السجعية التي اعتاد شعبان، استخدامها في أعماله، وظهرت خلال الحلقات الأولى من العمل.

ولفت إلى حرصهم على تقليل تلك الجمل لتمثل فقط 5% من الحوار المكتوب، مشيرًا إلى الإبقاء على بعض الجمل؛ بسبب ارتباط بعض فئات الجمهور بها وحبهم لها.

وأوضح أن جمهور مصطفى شعبان «متنوع للغاية»، معقبًا: «قررنا نربط في الحلقة الأولى بحاجة من الحاجات اللي جمهور مصطفى يحبها، لحد ما نكسب جمهور جديد في الحلقات الجديدة».

مسلسل «درش» من بطولة: مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وجيهان خليل، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، وعايدة رياض، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.