كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن وجود توترات متزايدة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني.

وخصص اجتماع «الكابنيت» الحربي أمس مناقشات موسعة لبحث مسار المحادثات بين واشنطن وطهران، وتقييم ما إذا كانت تتجه نحو مسار دبلوماسي أم تصعيدي.

وفي تل أبيب، توقعت الصحيفة أنه خلال الأيام المقبلة، ومع تقديم المقترح الإيراني المُحدّث، سيتضح ما إذا كان الطرفان يتجهان نحو جولة جديدة مهمة من المحادثات، أم نحو تدهور قد يدفع باتجاه الخيار العسكري الذي تفضله إسرائيل لتحقيق أهدافها في المنطقة.

وبحسب التقييم المقدم لأعضاء الكابنيت، فإن الاختبار الفوري يتمثل في مضمون المقترح الذي ستقدمه إيران. وإذا اعتبرته واشنطن مُرضيًا، فمن المتوقع عقد جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس، وقد تمهد هذه الجولة لاتفاق جزئي يركز في مرحلته الأولى على الملف النووي، على أن تُناقش القضايا الأخرى لاحقًا.

ومن وجهة نظر واشنطن، أوضحت المناقشات أن ملفي الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران لم يُستبعدا، بل سيُطرحان في المرحلة الثانية من المحادثات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النهج يشبه ما جرى في مفاوضات صفقة الأسرى مع حركة حماس وإنهاء القتال في غزة، حيث تم اعتماد ترتيب مرحلي في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل.

في المقابل، تزعم تل أبيب أن قضيتي الصواريخ الباليستية والوكلاء غير مطروحتين على الطاولة من الجانب الإيراني في المرحلة الحالية، وفقًا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية.

ويُذكر أن تل أبيب تطالب بتجريد إيران من كامل قدراتها العسكرية، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن ملف الصواريخ غير قابل للتفاوض.