السيرة الهلالية في مترو الأنفاق لأول مرة وتخطف أنظار الركاب

- الثقافة تفاجئ ركاب المترو بعرض فني ضمن مبادرة لدمج الفنون في الحياة اليومية



في مشهد غير مألوف داخل أروقة مترو الأنفاق، استقبلت محطة جمال عبد الناصر، اليوم الاثنين، جمهورها بمفاجأة ثقافية تمثلت في عرض فني حي لرواة السيرة الهلالية، حيث لفت العرض انتباه الركاب وأثار فضولهم، قبل أن يتحول سريعًا إلى حالة من التفاعل والبهجة بين الحاضرين.

وتوقف العشرات من المترددين على المحطة لمتابعة الفعالية التي خرجت عن الإطار التقليدي للعروض الفنية، إذ قدمت فرقة الفنان عزت السوهاجي مختارات من الملحمة الشعبية، وسط تفاعل واضح من الجمهور. وأعرب كثيرون عن إعجابهم بفكرة تقديم عرض تراثي داخل فضاء يومي مفتوح، بالتزامن مع شهر رمضان، معتبرين أنها تجربة مبتكرة تقرب الفن من الناس وتجعله حاضرًا في تفاصيل حياتهم.

وجاءت الفعالية برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبحضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، في إطار مبادرة تستهدف دمج الفنون في الفضاءات العامة وتعزيز حضورها في الحياة اليومية، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور وزيادة الوعي بالتراث الثقافي المصري.

ومن المقرر أن يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، سهرة فنية خاصة لمحبي السيرة الهلالية تحت عنوان «بعد المديح في المكمل – في محبة السيرة الهلالية»، في الثامنة مساء يومي 24 و25 فبراير، في إطار جهود وزارة الثقافة لإحياء هذا التراث الشعبي غير المادي وتشجيع الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة، على أن تكون الدعوة عامة ومفتوحة للجمهور.

وتأتي هذه العروض في سياق تسليط الضوء على أحد أعرق التقاليد الشعبية في مصر، إذ كانت الليالي الرمضانية قديمًا تزدهر بأصوات الحكائين وهم يروون بطولات بني هلال في أجواء تجمع بين السمر والإنشاد والشعر الشعبي، حيث يلتف الناس حول الراوي للاستماع إلى قصص الفروسية والحب والتغريبة، فتتحول الحكاية إلى طقس اجتماعي يعزز روح الجماعة ويغذي الوجدان الشعبي.

وحظيت السيرة الهلالية بتقدير دولي بعدما أدرجتها اليونسكو عام 2008 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، اعترافًا بقيمتها الفنية والإنسانية وأهميتها في حفظ الذاكرة الشعبية، بما يؤكد ضرورة صونها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.