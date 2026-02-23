إعلام عبري: طائرات أمريكية للتزود بالوقود تصل مطار بن جوريون

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، إن طائرات أمريكية مخصصة للتزود بالوقود، وصلت إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب وسط إسرائيل، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

ونشرت قناتي 12 و13 الخاصتين صورا قالتا إنها لطائرات تزود بالوقود تابعة للجيش الأمريكي بعد وقت قصير من وصولها إلى مطار بن جوريون.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه إذا لم تُفضِ الجهود الدبلوماسية أو أي ضربة أمريكية أولية مركزة إلى استجابة إيران، فسيدرس شنّ ضربة أوسع نطاقا في الأشهر المقبلة بهدف الإطاحة بقادة البلاد من السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في إدارة الرئيس الأمريكي، أن ترامب يميل إلى شن ضربة أولية في الأيام المقبلة، بهدف التأكيد على ضرورة تخلي القادة الإيرانيين عن قدرتهم على إنتاج أسلحة نووية.