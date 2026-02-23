قالت الفنانة السورية مرام علي، إنها شاركت في عام 2015 مع الفنان أحمد السقا في مسلسل «ذهاب وعودة»، موضحة أنها تحبه جدًا وتتمنى أن تشارك معه في عمل درامي أو سينمائي قادم.

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة القاهرة والناس، أن اختيارها للدور جاء عن طريق شركة الإنتاج، التي تواصلت معها ورشحتها.

وأكد مرام أنها لم تفكر في قبول أو رفض الدور، وأن التجربة كانت جديدة بالنسبة لها.

وتحدثت عن ابتعادها مؤخرًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا آخر فترة مهتمة بالسوشيال ميديا، لكن في الطبيعي لا أركز بشكل كبير عليها».

وأوضحت أن اهتمامها بهذه المنصات مرتبط بوجود عمل فني جديد، مضيفة: «الاهتمام بالسوشيال ميديا يكون مرتبط بوجود عمل فني لي أو عدمه، أنا بتفرج على اللي بيجي قدامي».