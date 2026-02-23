أجهزة الأمن تكشف تفاصيل تغيب طالب بالقاهرة وعودته إلى منزله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الإبلاغ عن تغيب طالب عقب خروجه من مسكنه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يناير 2026، تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله (طالب)، مؤكدا عدم اتهامه أو الاشتباه في غيابه جنائيا.

وبتاريخ 5 فبراير الجاري، حضرت شقيقة والد المتغيب، القائمة على نشر المنشور، إلى ديوان القسم وبرفقتها الطالب المبلغ بغيابه، وقررت بعودته إلى المنزل سالما دون تعرضه لأي مكروه.

وبسؤال الطالب، أقر بأن سبب غيابه يرجع إلى وجود خلافات عائلية، نافيا تعرضه لأي أذى خلال فترة تغيبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.