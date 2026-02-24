أوكرانيا: مقتل وإصابة 920 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس خلال 4 سنوات من الحرب الشاملة ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و261 ألفا و420 فردا، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11698 دبابات، و24086 مركبة قتالية مدرعة، و37560 نظام مدفعية، و1654 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1305 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، و145571 طائرة مسيرة، و4347 صواريخ كروز، و29 سفينة حربية، وغواصتين، و79826 من المركبات وخزانات الوقود، و4074 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.