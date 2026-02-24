وزير خارجية اليونان يتوجه إلى أمريكا

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في زيارة تشير إلى تواصل رفيع المستوى بين أثينا وواشنطن، وفقا لمعلومات حصلت عليها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها جيرابيتريتيس للولايات المتحدة خلال فترة الرئاسة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على عدد من القضايا الثنائية، تشمل جهود تعزيز التعاون بين أمريكا واليونان في عدة قطاعات وتقوية الاستقرار الإقليمي ومواجهة التطورات الأوسع نطاقا على الساحة الدولية مع التركيز على إيران وأوكرانيا وقطاع غزة.