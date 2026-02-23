السلطات المكسيكية: 74 شخصا لقوا حتفهم منذ مقتل زعيم كارتل خاليسكو ال مينشو

أعلنت السلطات المكسيكية، أن 74 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بما في ذلك 25 من عناصر الحرس الوطني، في أعقاب العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خالسيكو "ال مينشو" وما ترتب عليها من أعمال عنف.

وحاول جنود أمس الأحد اعتقال زعيم عصابة المخدرات، واسمه بالكامل نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، في ولاية خاليسكو الغربية.

وأصيب أوسيجيرا وتوفي أثناء نقله جوا إلى مكسيكو سيتي.

وأثارت العملية رد فعل عنيفا من جانب عصابات المخدرات.

وقام من يُشتبه في أنهم أعضاء في المنظمة الإجرامية بعد ذلك بإضرام النيران في السيارات في عدة ولايات وأغلقوا العديد من الطرق.

كما هاجموا بنوكا ومحطات وقود ومتاجر.