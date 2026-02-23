بريطانيا تدرس منع شركات المراهنات غير المرخصة من رعاية الفرق والأحداث الرياضية

تدرس الحكومة البريطانية، إمكانية منع شركات المراهنات غير المرخصة في البلاد من رعاية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وغيرها من الأنشطة الرياضية في البلاد

وقالت الحكومة اليوم الاثنين، إنها وضعت خططا لمناقشة هذا الحظر المحتمل خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى "الحد من المخاطر المرتبطة بالسوق غير القانونية والمساعدة في القضاء على المنافسة غير العادلة للشركات المرخصة".

يذكر أن عددا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحمل شعارات شركات مراهنات غير مرخصة، وهو ما لا يُعد مخالفا للقانون حاليا، في حين وافق الدوري طواعية على منع وضع شعارات شركات المراهنات على الجزء الأمامي من قمصان الفرق اعتبارًا من نهاية هذا الموسم.

ولا يزال بإمكان شركات المراهنات غير المرخصة إبرام صفقات رعاية على أكمام القمصان، ما يبقي لها وجودا في الدوري الأكثر شعبية في كرة القدم على مستوى العالم.

من ناحيتها قالت ليزا ناندي، وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية: "عندما يراهن المشجعون على مباراة مهمة، يحق لهم معرفة أن المواقع التي يستخدمونها تخضع لرقابة صارمة، مع وجود الضمانات اللازمة".

وأضافت: "ليس من الصواب أن ترعى شركات المراهنات غير المرخصة بعضا من أكبر أندية كرة القدم لدينا، مما يزيد من شهرتها ويجذب المشجعين إلى مواقع لا تلتزم بمعاييرنا التنظيمية".