إيران تحذر رومانيا: استخدام قواعدكم ضدنا يعني المشاركة في الهجمات الأمريكية

وجهت إيران تحذيرًا إلى رومانيا بشأن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في أي عمليات ضد طهران، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستُعد مشاركة مباشرة في الهجمات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال إحاطة صحفية، إن استخدام القواعد العسكرية في رومانيا لشن هجمات على إيران يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن طهران تتابع عن كثب مواقف الدول الأوروبية من النزاع المتصاعد في المنطقة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وجاءت هذه التصريحات عقب قرار اتخذه البرلمان الروماني في 11 مارس 2026 يسمح بنشر وحدات عسكرية أمريكية إضافية وطائرات حربية على الأراضي الرومانية، وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع الوطني.

ويأتي القرار في ظل التطورات العسكرية المتسارعة بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي على مواقع داخل إيران، بينها أهداف في العاصمة طهران، فيما ردت طهران بسلسلة هجمات استهدفت أراضي إسرائيلية ومنشآت أمريكية في الشرق الأوسط.

وتعد رومانيا من الدول التي تستضيف بنية تحتية عسكرية مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا، حيث تحتضن منذ عام 2016 منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "إيجيس أشور"، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا ضمن المنظومة الأمنية للحلف في المنطقة.