أفاد مصدر أمني عراقي اليوم، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز للدعم اللوجستي قرب مطار بغداد.

وقال المصدر إن مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم (فيكتوري سابقا)، قرب مطار بغداد، مضيفا أن إسقاطها جرى عبر الدفاعات الجوية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

في الوقت ذاته تعرض حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة اليوم، لقصف بطائرتين مسيرتين دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما أعلنته السلطات العراقية.

وقالت السلطات إن إحدى الطائرتين استهدفت برج الاتصالات في الحقل، بينما قصفت المسيرة الثانية مكتب شركة "KBR" الأمريكية (المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا).

وأشارت إلى أن الحقل خال من العاملين الأجانب الذين غادروه مع بدء التصعيد العسكري بالمنطقة ولا يتواجد فيه حاليا إلا العمال العراقيون.

كما جرى استهداف قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق بهجوم عبر طائرة مسيرة مفخخة، إلا أنها لم تنفجر فور سقوطها.

وقال مصدر أمني عراقي إن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق من مكان السقوط وتأمين المنطقة، مع فرض طوق أمني حول موقع الحادث.

وأضاف أن التحقيقات جارية لتحديد مسار المسيرة والجهة التي تقف وراء إطلاقها، مع تقييم أي تأثير محتمل على عمليات القاعدة.