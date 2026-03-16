الفاو تحذر: 30% من تجارة الأسمدة مهددة بسبب إغلاق مضيق هرمز

حذر مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الاثنين، من اضطراب سوق الأسمدة العالمي وتأثير ذلك على القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن نحو 30 بالمئة من تجارة الأسمدة تمر عبر مضيق هرمز، في ظل التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنظمة، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، إن الحرب الدائرة في المنطقة أثرت بالفعل على أسعار النفط والأسمدة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وأوضح أن نحو 20 مليون برميل من النفط يمر يومياً عبر مضيق هرمز، وهو ما يمثل قرابة 25 بالمئة من حركة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الممر المائي ذا تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الحرب أدت أيضاً إلى اضطرابات في سوق الأسمدة، التي يأتي جزء كبير من إمداداتها من منطقة الخليج.

وأشار توريرو إلى أن المضيق يشهد مرور ما بين 30 و35 بالمئة من تجارة اليوريا المستخدمة كسماد، إضافة إلى ما بين 20 و30 بالمئة من صادرات الأمونيا التي تدخل في صناعة الأسمدة.

وكانت إيران قد أعلنت في 2 مارس الجاري إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستستهدف السفن التي تحاول عبور الممر الاستراتيجي، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية.

ومنذ 28 فبراير تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على مواقع داخل إيران، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران، وفق ما تعلنه، مواقع ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، فيما أسفرت بعض الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول التي تعرضت للاستهداف.