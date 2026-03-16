ترامب: لا نعرف إن كان زعيم إيران الجديد حيا أم قُتل في الغارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه من غير الواضح ما إذا كان الزعيم الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، في ظل تقارير تفيد بإصابته في غارة جوية.

وأضاف خلال فعالية بالبيت الأبيض: "لا نعلم إن كان قد مات أم لا. أقول إنه لم يره أحد، وهذا أمر غير معتاد"، بحسب وكالة رويترز.

وبعد مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأولى للحرب، أعلنت طهران تعيين ابنه مجتبى خليفة له. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث - الأسبوع الماضي - إن الزعيم الأعلى الجديد يعتقد أنه أصيب في إحدى الضربات، ولم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

وأضاف ترامب: "يقول الكثيرون إنه تعرض لتشوهات شديدة، ويقولون إنه فقد ساقه.. وأنه أصيب بجروح بالغة. بينما يقول آخرون إنه مات".

وذكرت رويترز يوم السبت، أن سلطنة عُمان حاولت مرارا فتح قنوات اتصال بين الولايات المتحدة وإيران، لكن البيت الأبيض أوضح أنه غير مهتم بذلك في هذه المرحلة.

وعبر ترامب عن اعتقاده بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع طهران، مضيفا أنه من غير الواضح من يتحدث باسم إيران.

وقال: "لا نعرف قادتهم. هناك جهات ترغب في التفاوض، لكننا لا نعرف هويتها".