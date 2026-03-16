اندلع حريق مساء الاثنين، على سطح فندق يقع في المنطقة الخضراء في بغداد، حسبما قال شهود عيان لوكالة فرانس برس، بعد سقوط "مقذوف" قالت وزارة الداخلية إنه لم يخلّف أضرارا ولا ضحايا.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس، بأن الشارع المقابل لفندق الرشيد تم إغلاقه بانتشار لقوات الأمن وفرق الإطفاء والإسعاف.

وتحدّث مصدران أمنيان عراقيان لوكالة فرانس برس في وقت سابق عن هجوم بمسيّرات أو صواريخ باتجاه السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة نفسها وهي تضمّ بعثات دبلوماسية وهيئات حكومية.

وسبف أن أفاد مصدر أمني عراقي اليوم، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز للدعم اللوجستي قرب مطار بغداد.

وقال المصدر إن مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم (فيكتوري سابقا)، قرب مطار بغداد، مضيفا أن إسقاطها جرى عبر الدفاعات الجوية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

في الوقت ذاته تعرض حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة اليوم، لقصف بطائرتين مسيرتين دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما أعلنته السلطات العراقية.