البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أمريكا 

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانج رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

وقال لانج: "نريد الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بأنها تحترم الاتفاق".

في الصيف الماضي، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حد أقصى للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى يصبح ساري المفعول.

في المقابل وجهت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، ضربة قوية لسياسة ترامب التجارية، إذ قضت بأن الأساس القانوني الذي استندت إليه العديد من الرسوم الجمركية المفروضة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبًا غير مبرر.

وعقب قرار المحكمة العليا، أعلن ترامب يوم الجمعة فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 10% على مستوى العالم، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15%.

وقال لانج إن هذا قد يعني تطبيق رسوم بنسبة 30% على بعض فئات المنتجات، على الرغم من الحد الأقصى المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يبلغ 15% فقط

من ناحيتها شددت المفوضية الأوروبية على حاجتها إلى مزيد من التوضيح من الولايات المتحدة في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي.

وأضاف متحدث باسم المفوضية اليوم: "عندما تتضح لنا الصورة بدقة حول تداعيات قرار المحكمة العليا على الولايات المتحدة، والخطوات التي تعتزم اتخاذها، والتدابير التي تعتزم تطبيقها بناء على هذا القرار، سنمتلك حينها الوضوح اللازم لإجراء تقييم سليم واتخاذ القرارات اللاحقة".

وذكر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي على اتصال بنظرائه الأمريكيين.

وشارك مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش، في اجتماع مع وزراء تجارة مجموعة الدول السبع اليوم، ومن المقرر أن يلتقي بسفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم لمناقشة آخر التطورات في العلاقات التجارية للاتحاد مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم المفوضية: " نحاول الحفاظ على القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات والمستهلكين في مواجهة قدر من العجز الكبير عن التنبؤ ".