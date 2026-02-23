ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن إعجابه بالرئيسين الألمانيين الأسبقين كارل كارستنس (1979-1984) ويوأخيم جاوك (2012-2017).

وخلال مؤتمر رئاسة تحرير وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، قال ميرتس اليوم الاثنين أنه كان طالبا عندما دُعِيَ كضيف في الجمعية الاتحادية أثناء انتخاب كارستنس، وقال ميرتس الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي:" لقد أبهرني ذلك الرجل كثيراً"، كما وصف المستشار الألماني الرئيس السابق يوأخيم جاوك بأنه لا يزال بين الرؤساء السابقين "نموذجاً بارزاً للرئيس الاتحادي".

يشار إلى أن الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير ستنتهي ولايته الثانية في 18 مارس 2027، ولن يحق له الترشح مرة أخرى للمنصب الأرفع في البروتوكول الألماني، حيث إنه يشغل منصب الرئيس الاتحادي الثاني عشر لجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 19 مارس 2017 بعد انتخابه في فبراير من العام نفسه، وأُعيد انتخابه في 13 فبراير 2022 لولاية ثانية.

وصرح ميرتس بأن لديه بالفعل أسماءً مرشحة من نساء ورجال لخلافة شتاينماير، لكنه رفض الإفصاح عنها .

كما لم يعلق ميرتس على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لرئيس الدولة القادم أن يكون شخصية حزبية أم مستقلاً.

وكان ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي) وحزب الخضر(المعارض على المستوى الاتحادي) أعربوا عن دعمهم لشغل امرأة المنصب الأرفع لأول مرة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.