الخارجية الأمريكية تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الوزارة أصدرت أمراً بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم المؤهلين من سفارة الولايات المتحدة في بيروت، وذلك على خلفية مراجعة أمنية حديثة.

وأوضح المسؤول في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، أن الوزارة تجري تقييماً مستمراً للبيئة الأمنية، وبناءً على أحدث مراجعة، تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي ليقتصر على الموظفين الأساسيين فقط، مع الإبقاء على عمل السفارة من خلال الطاقم الرئيسي.

وأشار إلى أن القرار يُعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى ضمان سلامة الموظفين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدرة السفارة على مواصلة عملياتها وتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، بحسب موقع الشرق الاخباري.