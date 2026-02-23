فولكر تورك يحذر من تغوّل الأوتوقراطيين وأقطاب التكنولوجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى المشاركة الدولية لمكافحة طموح بعض السياسيين ورجال الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى السلطة.

وقال في مستهل جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، "عندما نجتمع، يكون لدينا سلطة أكبر من أي أوتوقراطي أو أي من أقطاب التكنولوجيا".

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك من التطورات السلبية.

وانتقد المفوض السامي للأمم المتحدة السياسيين الذين لا يتمسكون بالقوانين والقواعد الأساسية الدولية. وأضاف أنهم يسعون لتحقيق أهدافهم بأي ثمن، مثلا عن طريق التضليل أو باستخدام القوة الاقتصادية مثل السلاح.

وقال النمساوي فولكر، "زمرة قليلة من أقطاب التكنولوجيا تسيطر على نسبة ضخمة من تدفق المعلومات العالمي، مما يشوه النقاش العام والأسواق وحتى أنظمة الحوكمة"، دون ذكر أسماء بعينها.