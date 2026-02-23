ألمانيا تحافظ على المركز الثالث بين أكبر اقتصادات العالم في 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حافظت ألمانيا على مكانتها كثالث أكبر اقتصاد بالعالم، في عام 2025، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي بناتج محلي بلغ 5.1 تريليونات دولار.

وبحسب بيانات نشرها المعهد الاقتصادي الألماني الاثنين، احتفظت ألمانيا بالمركز الثالث عالميا بحجم الاقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين.

وذكرت أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بناتج محلي بلغ 30.7 تريليون دولار، تلتها الصين بناتج بلغ 19.513 تريليون دولار.

أما اليابان، التي احتلت المركز الثالث لفترة طويلة، فجاءت في المركز الرابع بعد ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 4.431 تريليون دولار.

وكانت ألمانيا أزاحت اليابان من المركز الثالث في عام 2024.

وقال مايكل غروملينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المعهد الاقتصادي الألماني، إن اليابان تواجه مشاكل مماثلة لتلك التي تواجهها ألمانيا.

وذكر أنه من هذه المشاكل، تصاعد النزعة الحمائية عالميا، ورفع الرسوم الجمركية، وتزايد المنافسة من الصين، وشيخوخة السكان.