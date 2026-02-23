الأمم المتحدة تؤكد مقتل مدنيين في غارات جوية باكستانية بأفغانستان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) اليوم الاثنين عن أنها تلقت تقارير موثوقة عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بمن في ذلك نساء وأطفال، في أعقاب الغارات الجوية الباكستانية الأخيرة داخل أفغانستان.

وقالت يوناما إن الضربات مساء أمس الأحد، استهدفت أربعة مواقع في إقليمي ننجرهار وباكتيكا.

ووفقاً للأمم المتحدة، تشير الأرقام الأولية في ننجرهار إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين.

وكان مسؤولون محليون قد أفادوا في البداية بحصيلة قتلى أعلى بلغت 18 قتيلاً.

وقال متحدث باسم شرطة ننجرهار إن خمس جثث لا تزال مفقودة تحت الأنقاض.

من جانبها، ذكرت وزارة التعليم الأفغانية أن ثمانية من طلاب المدارس كانوا من بين القتلى.

وكان الجيش الباكستاني قد قتل 70 مسلحا على الأقل في هجمات شنها على طول الحدود مع أفغانستان في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، مستهدفا ما وصفها بمخابئ لمسلحين باكستانيين حملهم مسؤولية الهجمات الأخيرة داخل البلاد، حسبما قال نائب وزير الداخلية الباكستاني. ورفضت كابول هذا الادعاء.