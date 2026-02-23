إصابة 23 شخصًا في حادثي انقلاب منفصلين بالمنيا

شهدت طرق جنوب المنيا، عند ملوي والجامعة بديرمواس، انقلاب سيارتين ميكروباص في حادثين منفصلين، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود الحلواني، مساعد المدير والمشرف على الجنوب، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بمركز ملوي، بعد قرية أم قمص في اتجاه ديروط – أم نخلة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات إصابة 17 شخصًا هم: فاطمة عوض فاهيم (33 عامًا) – اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، نجوي طه عبد الحميد (27 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، مرزوقة حسني فرغلي (25 عامًا) – اشتباه كسر بالقدم اليسرى، جنى علي حسن (14 عامًا – طالبة) – جرح قطعي بالذقن حوالي 4 سم، عمر نجاح ناجي (25 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج، مروه طه عبد الحميد شحاتة (36 عامًا) – جرح قطعي بالرأس 3 سم، محمد مصطفى نصر (10 سنوات) – جرح قطعي بالساعد الأيمن 3 سم، يوسف مصطفى نصر (6 سنوات) – اشتباه كسر بالذراع الأيمن، حمزة مصطفى نصر (4 سنوات) – اشتباه كسر بالقدم اليمنى، إيهاب عاطف طه (45 عامًا) – اشتباه كسر بالساعد الأيسر، حسام ياسر فضل عبد الستار (23 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد طه عبد الحميد (23 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد سداد عبدالهادي (32 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ريان أحمد سداد (سنتان) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أنس محمد أحمد (3 سنوات) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مالك محمد أحمد (4 سنوات) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشيرين محمد مختار (29 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وفي حادث آخر، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي عند كمين دلجا، 3 كيلو اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 6 أشخاص آخرين هم: محمود عبد الفتاح محمد (35 عامًا – منفلوط) – اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة، سعيد مهران عبد المجيد محمد (50 عامًا – منفلوط) – جروح متفرقة باليد اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة، منى عبدالله حسن (60 عامًا – منفلوط) – سحجات وكدمات متفرقة، نعمة عبدالله حسن (50 عامًا – منفلوط) – سحجات وكدمات متفرقة، روماني وهيب ثابت (52 عامًا – الإسكندرية) – سحجات وكدمات متفرقة.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وأخطرت النيابة للتحقيق، كما تم رفع آثار الحوادث وفتح الطريق أمام المارة.