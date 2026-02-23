أصيب شخصان بإصابات متفاوتة إثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا يفيد وقوع الحادث على طريق «العريش – القنطرة شرق» أمام منطقة الجاندل بمركز بئر العبد، حيث اصطدمت السيارة بعمود إنارة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

أحمد عبدالوهاب أبو المكارم، محامي، 55 عامًا من محافظة الغربية، بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

علا محمد عبد الفتاح، زوجته، 35 عامًا من الغربية، بكدمة شديدة في الصدر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث لاستكمال التحقيقات.