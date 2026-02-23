كييف تصر على دفع موسكو تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب

قبيل حلول الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، تصر كييف على أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب، بالإضافة إلى تعويضات للضحايا.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الاثنين، خلال خطاب ألقاه في كييف، إن "السلام دون عواقب على المعتدي هو دعوة لتكرار الجريمة في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف بودانوف أنه بخلاف ذلك، قد يتم ترسيخ سابقة لجميع الحكومات الاستبدادية مفادها: "اغزُ، اقتل، دمر، ولن يحدث لك شيء".

ودعا بودانوف إلى وضع آليات مالية لسداد التعويضات.

وقال بودانوف في مؤتمر عقد في العاصمة الأوكرانية كييف، وركز على العدالة والمساءلة، إن "أي حل قانوني دون بُعد مالي لن يرسي الثقة. وبدون الثقة، لن يكون هناك استقرار".

وقدرت كييف الأضرار المادية التي خلفتها الحرب حتى الآن بنحو 470 مليار دولار.

ويصادف يوم غد الثلاثاء الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.