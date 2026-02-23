المكسيك تخشى اندلاع المزيد من أعمال العنف بعد مقتل إل مينتشو زعيم منظمة خاليسكو

أغلقت عدة ولايات مكسيكية المدارس، اليوم الاثنين، وحذرت الحكومات المحلية والأجنبية مواطنيها بالبقاء داخل منازلهم، إثر اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق بعدما قتل الجيش زعيم منطمة الجيل الجديد في خاليسكو، نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتيس (إل مينتشو).

وكان "إل مينشو" زعيما لإحدى أسرع الشبكات الإجرامية نموا في المكسيك، والتي اشتهرت بتهريب الفنتانيل والميثامفيتامين والكوكايين إلى الولايات المتحدة، وشن هجمات ضد المسؤولين الحكوميين الذين تصدوا لها.

ودعت الرئيسة كلوديا شينباوم إلى الهدوء، وأعلنت السلطات في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أنها أزالت معظم حواجز الطرق التي أقامها عناصر الشبكة، والتي يزيد عددها عن 250 حاجزا، في 20 ولاية.

ومن المتوقع أن تتناول الرئيسة الوضع خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، صباح اليوم الاثنين.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قدمت دعما استخباراتيا لعملية القبض على زعيم العصابة، كما أشاد بالجيش المكسيكي لنجاحه في إلقاء القبض على رجل كان يعد من أخطر المجرمين المطلوبين في البلدين.