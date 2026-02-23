ارتفعت أسعار الذهب محليًا في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، بمقدار 25 جنيهًا، فقد صعد عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، ليسجل 6950 جنيهًا للجرام، في مقابل 9625 جنيها كان اختتم عندها حركة البيع مساء أمس.



وسجل سعر الذهب عيار 24، نحو 7943 جنيهًا للجرام، بينما يباع الجرام من عيار 18 الآن بسعر 5957 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 200 جنيه مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل 55600 جنيه، في مقابل 55400 جنيه، جرى تداوله عندها أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مدفوعا بالضبابية التي أثارها قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب من بين أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 5158.29 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 30 يناير، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2% إلى 5180.40 دولار.