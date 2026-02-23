زوج يحرق زوجته قبل الإفطار بالفيوم بسبب خلافات أسرية

أقدم زوج في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية دمو البلد التابعة لمركز الفيوم، على سكب مادة مشتعلة (بنزين) على زوجته وإشعال النيران بها قبل دقائق من موعد الإفطار، ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة، وذلك على خلفية خلافات أسرية وإدمانه للمواد المخدرة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بقيام «ياسر.خ.ي» بالتعدي على زوجته «جيهان.ا.ا» وسكب البنزين عليها وإشعال النيران بها داخل محل إقامتهما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتها بحروق بنسبة 35%، وحالتها مستقرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.