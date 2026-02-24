شبكة أطباء السودان: مقتل 28 مواطنا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة

أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 28 مواطنًا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء، جراء الهجوم الذي استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور من قبل الدعم السريع، وفقا للمعلومات الأولية من المنطقة.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن القصف الصاروخي على المنطقة تسبب في تدمير المركز الصحي الوحيد، وتعرض الكوادر الطبية العاملين فيه للاعتداء، بجانب اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

وأدانت - بأشد العبارات - عملية الاستباحة الواسعة التي تعرضت لها منطقة مستريحة على يد الدعم السريع، والتي تسببت في قتل المدنيين وبث الرعب بينهم واستهداف المرافق الصحية، مما أدى لموجة نزوح واسعة من المنطقة على القرى والحلال المجاورة، في ظل أوضاع إنسانية سيئة.

وذكرت أن «هذه الاعتداءات تعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية التي تجرّم الاعتداء على المدنيين».

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين الذين نزحوا جراء هذه الهجمة الممنهجة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، والعمل الفوري على وقف الانتهاكات، ومحاسبة قيادات الدعم السريع المسئولة مسئولية مباشرة عن هذه الواقعة؛ التي تتنافى مع كل القوانين الدولية التي تجرم الاعتداء على الآمنين وتشريدهم وترويعهم.

والاثنين، هاجمت قوات الدعم السريع بلدة مستريحة، مسقط رأس رئيس مجلس الصحوة الثوري والقيادي بقبيلة المحاميد موسى هلال.

وبث مقاتلون من الدعم السريع مقاطع فيديو وهم يحرقون المنازل ويتجولون داخل منزل الضيافة الخاص بموسى هلال في البلدة.

ولفت المجلس أمس الأول، إلى تعرض منطقة مستريحة لقصف مكثف بطائرات مسيّرة تابعة للدعم السريع؛ استهدف عدداً من المواقع المدنية، من بينها مستشفى المنطقة وسرادق عزاء، إلى جانب مقر ضيافة الشيخ موسى هلال ومنازل مواطنين.