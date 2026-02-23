فيلم معركة تلو الأخرى يفوز بست جوائز من جوائز بافتا السينمائية البريطانية

فاز فيلم الإثارة والحركة ذو الطابع السياسي "معركة تلو أخرى" بست جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز بافتا السينمائية البريطانية، مكتسبا زخما قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

وفاز كل من فيلم "المذنبون " من ملحمة مصاصي الدماء، وفيلم الرعب القوطي "فرانكشتاين" بثلاث جوائز لكل منهما بينما فاز فيلم مأساة العائلة الشكسبيرية هامنت" بجائزة أفضل فيلم بريطاني.

وفازت جيسي باكلي، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بجائزة أفضل ممثلة لتجسيدها دور أم حزينة وزوجة ويليام شكسبير، أجنيس هاثاوي، في فيلم "هامنت".

وفي مفاجأة كبيرة، حصل روبرت أرامايو على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم البريطاني المستقل "أقسم"، متفوقا على نجوم بينهم ليوناردو دي كابريو وتيموثي شالاميه.

وفاز فيلم "معركة تلو أخرى"، للمخرج بول توماس أندرسون، والذي يتناول قصة مجموعة من الثوار في صراع مع الدولة، بجوائز أفضل إخراج، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مونتاج، وفاز شون بن بجائزة أفضل ممثل مساعد.

وتجمع نجوم هوليوود وشخصيات بريطانية شهيرة، من بادينجتون بير إلى أميرة ويلز، اليوم الأحد، لحضور حفل توزيع الجوائز، حيث تصدر فيلم "معركة تلو الأخري" وفيلم "المذنبون " الترشيحات.