مي سليم تتحدث عن دور والدتها في حياتها: أمي مرايتي وكل كلمة قالتها صح

كشفت الفنانة مي سليم، عن تقديرها الكبير لنصائح والدتها، مؤكدة أن كل ما كانت ترفضه أو تنصح بعدم فعله ثبت صحته لاحقًا في حياتها.

وقالت خلال برنامج بين السطور مع الإعلامية يمنى بدراوي، على قناة ten،: "كنت شايفة إن وجهة نظري ممكن تبقى صح، لكن دلوقتي كل كلمة أمي قالتها هي اللي الصح.. مفيش حاجة الأهل بيقولوها بتطلع غلط"، مضيفة أن والدتها لم تقل "لا" مرتين، فأصبحت تستمع لنصائحها دون تردد.

وأضافت أن صحة والدتها جيدة الآن بعد فترة من المرض، وأنها فضلت البقاء بجانبها خلال تلك الفترة، حتى لو عطلها ذلك عن بعض الفرص، قائلة: "أمي بالنسبة لي النفس اللي بتنفسه… مفيش حاجة فايتاني لما أبقى جنبها".

وتحدثت عن دور والدتها في مراجعة قراراتها، معتبرة نقدها "مرايتها" التي ترى من خلالها الحقيقة، مضيفة أنها كانت في قراراتها متسرعة ومُصرة على وجهة نظرها، لكنها تعلمت الصبر.

ولفتت إلى أنه شقيقتها دانا مرت بأزمة كبيرة نتيجة خطأ طبي وما زالت تعاني من تبعاته، فهي لا ترغب في الخروج أو الظهور بسبب انزعاجها مما حدث في وجهها وتأثيرات مرتبطة بالعصب لديها، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات قانونية في هذا الأمر.

وأوضحت أنها إذا واجهت أي موقف نفسي صعب، يمكنها اللجوء إلى طبيب نفسي، لكن هناك دائمًا من يواسيها ويطمئن قلبها من أصدقائها وعائلتها، قائلة: "لدي ثلاث أخوات أستشيرهن في كل شيء، وحنانهن عليّ يجعلني أشعر بالأمان، ربما لكوني الأصغر بينهن.. أستطيع أن أفتح قلبي لميس دون خوف، وأكنّ احترامًا كبيرًا لداليا ودانا".

وأشارت إلى أنه منذ قرار انفصالها منذ 12 سنة، فقد تغير تفكيرها، حيث أدركت أن الزواج منحها أجمل شيء في حياتها، وهو ابنتها ليلي، معبرة عن فخرها بكل خطوة اتخذتها في حياتها، حتى لو كانت صعبة أو قاسية، لأنها علمتها الصبر.

