وزارة الدفاع الإيرانية: دعم تسليحي ومعداتي كامل لأبطال الشعب الإيراني لمواصلة عمليات الوعد الصادق 4 ودحر الأعداء

أصدرت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، بيانا أكدت فيه أنه كما في الماضي ستقدم الدعم التسليحي والمعداتي اللازم لأبطال الشعب الإيراني العظيم لاستمرار عمليات "الوعد الصادق 4" ودحر العدو.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع، إثر العدوان الصهيوني الأميركي الجديد على إيران اليوم السبت، أن "العدوان الوحشي اليوم من قبل الكيان الصهيوني المجرم والمثير للحروب والإدارة الأميركية العدوانية والإرهابية على بلدنا العزيز، في خضم الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، أثبت للعالم مرة أخرى طبيعة الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية القاتلة للأطفال والإجرامية والمعادية للإنسانية بأن هؤلاء المجرمين لا يلتزمون بأي عهد، وأن حقوق الإنسان والقوانين الدولية هي مجرد ألعوبة وذريعة لنهب وقتل شعوب العالم المظلومة".

وأضاف أن "هذا الإجرام والعدوان سيؤديان في الواقع لتشديد مسار إخفاقات أميركا ومعاقبة واهتزاز الكيان الغاصب للقدس، وهذه المرة أيضا ستواصل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من الماضي بدعم من الشعب الإيراني الباسل والموحد، الرد القاصم والباعث على الندم على هذا العدوان مثلما أكد القائد العام للقوات المسلحة المقدام آية الله العظمى الإمام الخامنئي".

وجاء في ختام البيان أن "وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة كما في الماضي، ستواصل الدعم التسليحي والمعداتي الكامل لأبطال الشعب الإيراني العظيم لمواصلة عمليات "الوعد الصادق 4" ودحر الأعداء.