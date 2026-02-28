قوة دفاع البحرين: تصدينا هجمات عدائية أخرى من جانب إيران

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي قد تصدت بفاعلية، مساء اليوم السبت، لهجمات عدائية أخرى من جانب إيران.

وأضافت في بيان، أن الوضع آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة ولله الحمد، فإنها تطمئن الجميع بعدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء هذا الهجوم الآثم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأشارت إلى استمرار إغلاق المجال الجوي لمملكة البحرين كإجراء احترازي مؤقت، تحسبًا لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشددن على احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتوضح القيادة العامة أن الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات لضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أن يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.