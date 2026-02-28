نتنياهو: نغير وجه الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اسرائيل تمضي في تغيير موازين القوى في المنطقة.

وتعهد نتنياهو في خطاب متلفز، بمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، وموجهاً رسائل مباشرة إلى الشعبين الإيراني والإسرائيلي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وأوضح نتنياهو انه تم تدمير مجمع المرشد الإيراني علي خامنئي في قلب طهران.

وأضاف نتنياهو أن "هناك مؤشرات كثيرة على أن الطاغية لم يعد موجوداً"، علي حد زعمه.

أضاف أن اسرائيل تحتاج إلى "مزيد من الصبر"، موجهاً الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ما وصفه بـ"القيادة التاريخية"، ومؤكداً أن التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة وثيق.

كما دعا الشعب الإيراني إلى "تقرير مصيره"، معتبراً أن الفرصة الحالية قد لا تتكرر.

وأضاف نتنياهو أن الحرب الحالية "ستؤدي إلى السلام"، علي حد قوله.

وشدد على أن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحاً نووياً، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً لوجود إسرائيل.

وأكد أن العملية التي تنفذها بلاده بالتنسيق مع الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر "مهما كلف الأمر".

وأشار إلى أن الضربات استهدفت مواقع في طهران، بما في ذلك مقر تابع للمرشد الإيراني، قائلاً إن القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على عدد من قادة النظام والحرس الثوري.