الدب بادينجتون يقدم جائزة أفضل فيلم للأطفال والعائلة في حفل جوائز بافتا 2026

أثارت دمية الدب بادينجتون (Paddington Bear) لحظة طريفة خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما (BAFTA) لعام 2026، حين صعوده على المسرح لتقديم جائزة أفضل فيلم للأطفال والعائلة، قائلا: "أنا أول دب على الإطلاق يقدم جائزة".

وأضفت دمية بادينجتون على الحفل شعورا بالمرح، حيث استقبل الجمهور هذه اللحظة بالتصفيق والضحك، بينما فاز الفيلم الهندي "Boong" بجائزة أفضل فيلم للأطفال والعائلة، في اللحظة التي قدمها بادينجتون على المسرح.

يعد بادينجتون شخصية دب خيالية مستوحاة من كتب الكاتب البريطاني مايكل بوند، وفيلم "بادينجتون – Paddington"، الذي تدور قصته حول مغامراته في لندن بعد أن وجد عائلة ترعاه، ويشتهر بمعطفه الأزرق وقبعته الحمراء وحبه لشطائر المربى.