جمال العدل يكشف سبب التعاون مع يسرا لأكثر من 20 سنة: توالي النجاحات والتفاهم

كشف المنتج جمال العدل، عن سبب العلاقة المتينة بين العدل جروب والفنانة يسرا، مؤكدًا أن التعاون بينهما يمتد لأكثر من 20 سنة، وأن الصداقة بينهما تطورت لتصبح ركنًا من أركان الشركة، نظرًا لتوالي النجاحات سويًا والتفاهم بينهما.

وقال العدل عبر برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، على قناة «النهار»، إن علاقة الصداقة هذه لم تخضع لأسرار، وإنما بدأت منذ زمن بعيد قبل العمل المشترك، وتطورت بعد بدء التعاون بينهما، لتصبح صداقتهما المهنية والعائلية متينة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نجاح أعمال شركتهم.

وأضاف أن بعض الفنانات وحتى الفنانين شعروا بالغيرة من هذه العلاقة والقلق، موضحًا أن يسرا لم تتدخل في أعمال الشركة أبدًا إلا في حالة اختيار بطل أو بطلة لهم علاقة سابقة ليست جيدة.

وأشار إلى التزامها الشديد بالمواعيد واحترامها، مردفًا: "هي من الجيل الرائع لما يطلب منها حاجة بتعملها، وبتيجي قبل الناس".

وتابع أن يسرا تتمتع بجاذبية خاصة جعلت الجميع يحبونها، وأن مكانتها الفنية صعبة التكرار، مردفًا : “صعب حد يجي في نفس نجوميتها”، كاشفًا أن تعاونًا مع يسرا قد يحدث السنة المقبلة.

ووجد صعوبة كبيرة في متابعة الجمهور لمشروع مسلسل مكوَّن من 30 حلقة، مشيرًا إلى أن كتابة هذا العدد الكبير من الحلقات أصبحت تحديًا في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد رحيل عدد من كبار الكُتاب، وأن إيقاع الحياة أصبح مختلفًا.

وأردف أنه قرر أن تقتصر أعماله على 15 حلقة فقط، مع الإشارة إلى أن ذلك سيؤثر على الأجور، مرجعًا ذلك إلى عوامل، أبرزها السيناريو الجيد وطريقة الإنتاج، حيث إن المحتوى بالنسبة له ولغيره أصبح ليس ملكه بشكل كامل، رغم أنه يُكتب عليه اسمه ويأخذ أجره ولكن لم يعد يخصه وهذا أمر لا يرضيه.

ولفت إلى أنه يركز حاليًا على إنتاج ميكرو دراما للمنصات الرقمية، بمساعدة زوجته، مؤكدًا أن المستقبل سيكون لـ "الديجيتال"، وأن التلفزيون والسينما سيستمران.