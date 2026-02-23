لجنة انتخابات حزب المحافظين تغلق باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية

أعلنت لجنة انتخابات حزب المحافظين عن غلق باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، وذلك وفقًا للجدول الزمني والضوابط المقررة بلائحة الحزب.

واوضحت اللجنة في بيان لها، أنه قد تم تسليم الكشوف المبدئية للمرشحين على رئاسة حزب المحافظين ونائب رئيس الحزب وعضوية الهيئة العليا للحزب، إلى رئيس المؤتمر العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللاحقة.

كما أكدت اللجنة أن اللجنة التحضيرية قد أنهت كامل مهامها المنوطة بها، وتم حلّها بقوة اللائحة، وذلك عقب استكمال اختصاصاتها المتعلقة بمرحلة فتح باب الترشح وتنظيمها.

وأضافت أنه بموجب اللائحة، سيقوم رئيس المؤتمر العام باختيار لجنة إدارة العملية الانتخابية والمؤتمر العام على أن تتولى هذه اللجنة إدارة والإشراف علي عملية التصويت وإعلان النتيجة،. تنظيم أعمال المؤتمر العام، واعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، وذلك بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية والانضباط التنظيمي خلال الاستحقاق الانتخابي للحزب.

وحث الحزب كافة منتسبيه بتجديد عضوياتهم علما بأن باب تجديد العضويات مفتوح حتي يوم ٢٨ الشهر الجاري حيث يقتصر حق التصويت علي محددي عضويات ٢٠٢٦.