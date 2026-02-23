

أعلنت وزارة النقل الصينية، الأحد، بلوغ عدد رحلات عيد الربيع في الصين، الذي يُحتفل به وفق التقويم القمري بمناسبة السنة الجديدة، 353 مليون رحلة في يوم واحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سجل اليوم الـ19 من عطلة عيد الربيع التي تستمر 40 يوما (من 2 فبراير الجاري حتى 13 مارس المقبل)، الموافق لـ20 فبراير (الجمعة)، رقما قياسيا في عدد الرحلات داخل البلاد.

وأضافت الوزارة أن عدد الرحلات يوم 20 فبراير، ارتفع بنسبة 12.3 بالمئة مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي، مسجلا رقما قياسيا يوميا جديدا.

ووفق التقليد الصيني، تُعتبر العودة إلى مسقط الرأس وقضاء رأس السنة مع العائلة أمرا مهما.

ويُعرف هذا الموسم باسم "تشون يون"، حيث يسافر ملايين الصينيين لزيارة عائلاتهم خلال عطلة عيد الربيع التي تشمل السنة القمرية الجديدة.

وأعلنت سابقا وزارة النقل أنه من المتوقع أن تصل الرحلات الداخلية خلال فترة عطلة عيد الربيع إلى نحو 9.5 ملايين رحلة.



