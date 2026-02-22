صنداي تايمز: الأمير أندرو وجه ضابطين بريطانيين لتأمين حفل لإبستين عام 2010

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن ضابطين من شرطة لندن كانا مكلفين بحماية الأمير أندرو تلقيا تعليمات بتأمين حفل عشاء أقيم في منزل جيفري إبستين في نيويورك عام 2010، خلال زيارة الأمير، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز، عن رسائل بريد إلكتروني منسوبة لملفات إبستين، تفاصيل ترتيبات إقامة الأمير أندرو لدى إبستين في ديسمبر 2010، برفقة ضابطي الحماية التابعين لشرطة لندن.

ووفق رسالة أُرسلت عشية المناسبة بعنوان "أمن الحفل"، أبلغ أحد موظفي إبستين بأن الضابطين تلقيا "تعليمات خاصة بالباب".

وتأتي هذه المعلومات عقب إعلان الشرطة، الجمعة، أنها تواصلت مع عناصر سبق أن أوكلت إليهم حماية الأمير، داعية أي شخص يمتلك ادعاءات بجرائم جنسية مرتبطة بإبستين إلى التقدم بها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت الشرطة أنها لم ترصد حتى الآن مخالفات ارتكبها ضباط الحماية، مضيفة أنها لا تملك تعليقا إضافيا في الوقت الراهن.