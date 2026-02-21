ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بالتعدي على شخص ونجله باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة القناطر الخيرية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عدد من الأشخاص، يحملون أسلحة نارية وبيضاء، على شخص ونجله، وإحداث إصابتهما بأحد الشوارع في القليوبية.

بفحص الفيديو تبين أنه في مساء يوم 19 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها مالك مصنع أسلاك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وجروح قطعية.

الأب يتهم خال زوجته

وبسؤال المجني عليه الأول، اتهم خال زوجته – مقيم بدائرة المركز – بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع أنجاله، بسبب خلافات أسرية بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات. وضُبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة في التعدي، وهي: بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.