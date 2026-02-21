قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري، كانت صعبة جدًا لنا وللفريق المنافس في ظل أهميتها للفريقين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" سنحت لنا عدة فرص محققة للتسجيل، كما أتيحت بعض الفرص لفريق حرس الحدود خاصة في الشوط الأول، وكانت لدينا بعض الملاحظات على تمركز اللاعبين في الشوط الأول وتم تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني، والثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتوح ومحمد السيد قاموا بأدوار جيدة، وسنخوض مباريات صعبة الفترة المقبلة وسنستعد لها بجدية.

وتابع:" هناك خطوط عريضة نضعها قبل المباراة وتواجد أحمد فتوح في وسط الملعب ليس وليد اللحظة، وتحدثت مع اللاعب على مشاركته في هذا المركز قبل المباراة، وتواجد في الجانب الأيمن كي يكون في وضعية مناسبة أمام المرمى".

وواصل المدير الفني: "لا أفضل الحديث مع اللاعبين بعد المباراة مباشرة، ولا أريد التحدث عن التحكيم، وأي مدرب يرى أن بعض الكرات في صالحه أو ضده، ولكن كان هناك العديد من الألعاب في وسط الملعب، ولكنها لم تكن مؤثرة على النتيجة."

واختتم معتمد جمال قائلًا:" :" الأنجولي شيكو بانزا تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، والفريق راحة غدًا من التدريبات وستقيم موقفه بعد العودة من الراحة وسنحدد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات".

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .