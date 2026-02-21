حكومة هونج كونج تعتزم شراء الشقق المتضررة من الحريق

كشفت حكومة هونج كونج، عن خطط لإعادة توطين آلاف المستأجرين وملاك الشقق الذين باتوا بلا مأوى جراء حريق هائل شب في مجمع أبراج سكنية بالمدينة قبل نحو ثلاثة أشهر.

ووفقاً لبيان صادر اليوم السبت، عرضت الحكومة شراء حقوق ملكية الشقق المتضررة، حيث تشير التقديرات إلى رصد ميزانية تقارب 6.8 مليار دولار هونغ كونغ (نحو 870 مليون دولار أمريكي) لشراء ما يزيد قليلا عن 1700 وحدة سكنية.

ولا تتضمن الخطط الحكومية أي توجه لترميم الأبراج السبعة المتضررة لجعلها صالحة للسكن مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن التقارير تشير إلى أن تلك الأبراج لا تواجه خطرا فوريا بالانهيار، إلا أن الحريق تسبب في أضرار جسيمة وطويلة الأمد في هيكل البناء.

وكان حريق هائل قد اندلع في مجمع وانج فوك كورت السكني في الضواحي الشمالية من هونج كونج، في شهر نوفمبر 2025، حيث غطت ألسنة اللهب سبعة من الأبراج الثمانية.

وكان المجمع يسكنه حوالي 4800 ساكن، وأبدى بعضهم مخاوف بشأن السلامة بشأن أعمال التجديد قبل أكثر من عام من الحريق.