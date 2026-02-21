بلدية إسبانية تحظر ارتداء البرقع والنقاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• حزب الشعب اليميني الذي يدير بلدية بورجوس بأغلبية محدودة وسط البلاد دعم مقترحا قدمه حزب فوكس اليميني المتطرف لحظر ارتداء النساء للبرقع والنقاب..

حظرت بلدية بورجوس الإسبانية، السبت، ارتداء البرقع والنقاب في مرافق البلدية، بمبادرة من حزب فوكس اليميني المتطرف.

وذكر مراسل الأناضول، أن حزب الشعب اليميني الذي يدير بلدية مدينة بورجوس بأغلبية محدودة وسط البلاد، دعم مقترحا قدمه حزب فوكس، لحظر ارتداء النساء للبرقع والنقاب.

وصوّت مجلس البلدية بالموافقة على المقترح، فيما عارضه حزب العمال الاشتراكي الحاكم في الحكومة المركزية بإسبانيا.

وخلال جلسة التصويت، قالت عضوة مجلس البلدية عن الحزب الاشتراكي إسترييا باريديس، إن المقترح "يعكس الكراهية ورهاب الإسلام ومعاداة النساء".

في المقابل، دافع حزب فوكس عن مقترحه بزعم "الأمن والتحقق من الهوية"، مشيرا إلى أن الحظر سيقتصر على المرافق التابعة للبلديات.

في 17 فبراير الحالي، رفض البرلمان الإسباني مقترحا قدمه حزب فوكس لحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة، وذلك بأغلبية 177 صوتا مقابل 170.

وكانت بلديات ألكالا دي إيناريس (مدريد)، ونيخار (ألميريا)، وكاستيون دي لا بلانا (كاستيون)، حيث يحظى حزبا فوكس والشعب بالأغلبية، قد اعتمدت خلال الأسابيع الأخيرة مقترحات مماثلة بحظر البرقع والنقاب.