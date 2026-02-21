حزب ميرتس يتبنى مقترحا لوضع حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل عند 14 عاما

يسعى حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إلى فرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك" و"إنستجرام" وغيرها، ليكون 14 عاماً.

ووفقاً لمتحدثة باسم الحزب، وافق المؤتمر العام للحزب المسيحي المنعقد في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا اليوم السبت على مقترح يطالب الحكومة الاتحادية بـ " فرض حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عامًا".

كما نص المقترح على ضرورة صياغة قواعد قانونية تضمن تلبية "احتياجات الحماية الخاصة للقاصرين حتى سن الـ 16 في الفضاء الرقمي". وتزداد احتمالية إقرار هذه القيود نظراً لصدور مقترحات مشابهة من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ومن المقرر التريث قبل اتخاذ خطوات تنفيذية لحين صدور توصيات لجنة متخصصة، والمتوقع الإعلان عنها خلال الصيف المقبل، لتبني القرارات بناءً على تقييمات علمية وقانونية شاملة.