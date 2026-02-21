رئيس الوفد: الإدارة الأمريكية توفر الغطاء السياسي لـ إسرائيل للتوسع الاستيطاني

الوفد يدعو الدول العربية لاتخاذ موقف موحد لوقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية

أدان حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، معتبرًا أنها تعبر عن انحياز سافر من الإدارة الأمريكية الحالية وما سبقها من إدارات، لتوفير الغطاء السياسي لسياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي واستخفاف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد رئيس الوفد، في بيان أصدره، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في سياسات التوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة يمثل شراكة سياسية وجنائية في جريمة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، دون اعتبار لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت مرارًا عدم شرعية الاستيطان وبطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن ما تقوم به الولايات المتحدة من دعم وتحريض وتشجيع لممارسات الاحتلال يمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، التي تحظر إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار البدوي إلى أن فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة أو استغلال اختلال موازين القوى سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الأجيال الحالية والقادمة لن تغفر لكل من شارك في تكريس الظلم أو وفر له الغطاء السياسي، وأن شعوب العالم لن تقبل باستمرار نظام احتلال يستند إلى القوة وينتهك الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن حزب الوفد يحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن تبعات هذا الانحياز، داعيًا الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى اتخاذ موقف واضح لوقف سياسات الضم والاستيطان، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الحزب أن العدالة لا تُمارس بشكل انتقائي، وأن القانون الدولي لا يجوز استخدامه بمعايير مزدوجة.

وناشد الوفد الدول العربية، بما تمتلكه من أدوات سياسية واقتصادية، ممارسة ضغوط دولية للحفاظ على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.