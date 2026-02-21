أسماء جلال تتخذ إجراءات قانونية بشأن حلقتها مع رامز جلال: الكرامة الإنسانية لا تُمس تحت أي مسمى ترفيهي

أصدرت محامية الفنانة أسماء جلال بيانًا أعلنت فيه بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بحق موكلتها في برنامج رامز جلال، والذي ظهرت فيه ضمن الحلقة الأولى.

وأوضح البيان أن الفنانة شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم تُعرض عليها أو تُخطر مسبقًا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي الذي أُضيف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن عبارات وتنمرًا وإيحاءات جسدية وشخصية.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب «سعدة وأبو القمصان»: «تابعت الفنانة أسماء جلال وممثلها القانوني ما عُرض في حلقتها بأحد برامج الترفيه، وما أعقبه من تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي».

وأكد البيان أن ما ورد في المقدمة وبعض التعليقات والتصرفات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية لا صلة لها بالمحتوى الترفيهي.

وأشار إلى أن المشاركة في عمل فني أو ترفيهي لا تعني القبول بالتعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على مستوى شخصي.

وأضاف البيان أن الأستاذة نهاد أبو القمصان بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد في الحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرًا أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن صمت الفنانة في البداية كان تقديرًا لروح الشهر الكريم، غير أن الكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي، مع توجيه الشكر لكل من عبّر عن دعمه وتفهمه، والتأكيد على أن المساحة الفنية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.