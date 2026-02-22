مستشار بكلية القادة: تكريم الفريق أول عبدالمجيد صقر يعكس تقاليد الوفاء داخل القوات المسلحة

علق اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق، خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم تقديرًا لجهوده الوطنية.

وقال كبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة تحرص على ترسيخ هذا العرف الأصيل في تكريم قادتها، سواء من أنهوا خدمتهم أو انتقلوا إلى مهام ومناصب جديدة، مؤكدًا أن هذا التقليد يعكس الوفاء والتقدير لما قدموه من عطاء في خدمة الوطن.

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص لحماية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السيسي حفل التكريم يعكس تقديرًا كبيرًا لدور القادة السابقين، فضلًا عن الاستعانة بخبراتهم كمستشارين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمّن ما قدمه الفريق أول عبد المجيد صقر من جهود وطنية وأمانة في أداء مهامه للحفاظ على تراب مصر، مشددًا على أن رجال القوات المسلحة يظلون دائمًا على قدر المسؤولية، مهما تعاقبت الأجيال، في حماية أمن الوطن وصون مقدراته.



وأمس السبت، شهد الرئيس السيسي، حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الفعاليات تضمنت عرض فيلم تسجيلي عن الفريق أول عبد المجيد صقر وإنجازاته بالقوات المسلحة خلال فترة تولية المنصب.