استقبل معبر رفح البري، اليوم السبت، 114 فلسطينياً في الاتجاهين، من بينهم دفعة جديدة من المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وبحسب مصدر مسؤول بالمعبر، وصل من قطاع غزة 21 مصاباً ومريضاً فلسطينياً و44 مرافقاً لهم، بينما غادر الأراضي المصرية إلى القطاع 49 فلسطينياً.

وبلغت حصيلة حركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الفترة من الاثنين 2 فبراير وحتى الخميس الماضي 1257 فرداً في الاتجاهين، من بينهم 705 من المصابين والمرضى ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة، فيما غادر الأراضي المصرية 552 فرداً.

وتُجهز الجهات المصرية المختصة فرقاً طبية وسيارات إسعاف مجهزة عند المعبر لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين، كما يسهم الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم للمسافرين في الاتجاهين.

ومن المنتظر استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية غداً الأحد عبر معبر رفح، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجهات الإغاثية الفلسطينية.